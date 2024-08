SÕJARAPORT | Teet Kalmus: praeguse arengu jätkudes võib Vene armee eeloleval nädalal kaotada kogu Seimi jõest lõuna pool oleva maa-ala

Eelmises ülevaates kirjutasin Venemaa probleemidest Sudžast lääne pool, sest lõuna pool on seal piir Ukrainaga, lääne ja põhja pool on aga veetõke, nimelt Seimi jõgi. Üle selle on põhja pool kolm silda, millest olulisim on kõige idapoolsem, Gluškovo asula juures asuv sild.