Jürgen Ligi: tahan teha päris asja, mitte inimestele meeldida

Kui rahandusminiser Jürgen Ligi (65) kuuleb, et seekord tahaks juttu teha ka pehmetest teemadest, teatab ta resoluutselt: „Pehmeid teemasid ei ole!“ Selgub, et muidugi on. Kui vestlus jõuab lapselasteni, valgub Ligi raudmeheloomus sooja helgust täis. Lõpuks tunnistab Ligi, et ta on armunud.