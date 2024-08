ABIKS VALIDEERIMISEL | Lobistide „tasuta“ tööd saaks rakendada kõikides ministeeriumides

On ju üldisemalt teada, et erasektor tegutseb tõhusamalt. Selles valguses võiks tõesti eraettevõtjate huvirühmad silma peal hoida igasugusel ebamõistlikul ning Eesti ettevõtlust mitte edendaval tegevusel ja vajaduse korral sellele käe ette panna. Pealegi, kui huvigrupid vajaliku töö tasuta ära teevad, jääb boonusena ministeeriumis töökäsi üle. See aitaks kahtlemata kaasa valitsuse kärpeplaanidele – võiks koondada terve rea rahvusvahelise koostöö ja välissuhete spetsialiste või selle valdkonnaga tegeleva osakonna sootuks sulgeda.