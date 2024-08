RAAMATUBLOGI: Maailma ja ajalugu läbi biitlite ja James Bondi... Geniaalne!

On ülimalt kurioosne, et ühel ja samal päeval, reedel, 5. oktoobril 1962 toimus kultuurimaailmas kaks plahvatust – ilmus ansambli The Beatles esimene album „Love me do“ ja esilinastus esimene Bondi film „Dr. No“. Mõlemad vallutasid maailma ning on nüüd, kuus kümnendit hiljem, endiselt ikoonid.