RAAMATUBLOGI: Võimas ja autentne spiooniromaan endiselt CIA analüütikult. Mees teab, millest kirjutab

Korralikele spioonipõnevikele on alati turgu, kuid „Damaskuse jaam“ on enam kui korralik. Jah, see on hästi kirjutatud, hoiab lugejat pinges, selles leidub möllu ja armastust ja kahetsusväärseid õudusi, ent selline see (spioonide) elu on eelkõige Lähis-Idas ja araabia kevade ajal, kui totalitaarsed režiimid – antud juhul Süürias kus puhkes kodusõda, et kukutada võimult Bashshār al-Asad – võitlesid ellujäämise nimel. Ent raamatu väärtus peitub selle autentsuses.