SÕJARAPORT | Teet Kalmus: „Kiiev kolme päevaga“ asemel on Ukraina Kurski oblastis ja tunneb ennast seal päris hästi

Ukrainat õnnitlesid pidupäeval ka Valgevene ja Iraan ehk siis senised Venemaa ühed vähesed liitlased käesolevas sõjas. Need õnnitlused tõstatasid Venemaa patriootide teadvusesse taas üles valusa küsimuse: mis siis ikka on selle Venemaa sõjalise erioperatsiooni eesmärk, kui nende liitlased õnnitlevad vastast.

Venemaa enda propagandistide hulgas on päris suur segadus selles osas, et mis siis ikka on õige, põline Venemaa ja kuidas suhestuvad sellega n-ö uued territooriumid, mida paljud venemaalased täisväärtuslikuks Venemaaks ei pea. Ühe z-blogija sõnul oli nelja Ukraina piirkonna Venemaa konstitutsiooni lisamine ühe inimese otsus, mis ei arvestanud teistega. Nüüd on sisuliselt kogu Venemaa selle otsuse pantvang, sest Putini jaoks selles osas taganemisteed ei ole, välja arvatud juhul, kui ta kaotaks lahinguväljal, aga ei ole ka Ukrainal jõudu lahinguväljal võitmiseks.