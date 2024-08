Tummade tegelaste ja sümbolite peensus teeb Juss Piho uue näituse kõhedaks

Piho teosed on tavaliselt vaiksed ja sisemiselt mõtisklevad. Kahel korrusel laiuva näituse 16 teosest paistab erandlik olevat õlimaal „Arutelu“ (2024). Tsirkuslik stseen on suunatud tähelepanelikule koerale. Tegelased on kivistunud ja poseerivad vaatajale, justkui oleksid nad ajas tardunud. Napp koloriit – hallid toonid koos harvade punaste ja siniste lisanditega – loob teosele vaikse, ent kõhedust tekitava meeleolu. Piho kasutab figuuride nahatooni loomiseks punaste ja lillade värvide segusid, mis lisavad neile ebaloomulikku varjundit.