Dan Bogdanov: Telegramist tasub mõelda kui sotsiaalvõrgust, kus teenuseandjal on vestluste üle täielik kontroll

Telegramil on kümneid miljoneid kasutajaid Venemaal ja Ukrainas ning selle kaudu levib väga palju teavet käimasoleva sõja kohta.

Kui Eesti inimesed muretsevad, kuidas internetti kasutades enda saladusi kaitsta, siis turberahvas rõõmustab. Põhjus on lihtne – kui mõistame paremini digiteenuste pakutavaid turvaomadusi, juhtub meiega internetis vähem õnnetusi. Eestis räägitakse seoses omanik Pavel Durovi vahistamisega Prantsusmaal jutuside äpist Telegram, seega on otstarbekas rääkida, mis Telegram on ja mida ta ei ole.