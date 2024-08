Soolise võrdõiguslikkuse volinik: naised on Eestis kõrgemalt haritud, aga vähesemate karjääriperspektiivide ja väiksema sissetulekuga

Sõltumata sellest, kas sellised andmed lähevad kokku meie enda elukogemusega või ei, on oluline mõtestada lahti, mis võivad olla nende näitajate põhjuseks. Üheks teguriks on kahtlemata ka koduses sfääris tehtavad otsused, mis liiga sageli on kantud soolistest stereotüüpidest. Riik inimeste eraelu korraldamisse ei tohi sekkuda, kuid mõjutab seda siiski pere,- sotsiaal- ja tööturupoliitika kaudu. Meetmed neis poliitikavaldkondades mõjutavad kodus tehtavaid otsuseid (näiteks, kes ja kui kaua on vanemahüvitisega kodus vms).