Pirjo Turk: tööandjatele ei meeldi liialt enesekindlad naised, kes küsivad väga kõrget palka

Ka OECD 2022. aasta raportis toodi mõni aasta tagasi probleemina välja, et vaatamata naiste kõrgemale haridustasemele, on jätkuvalt naiste võimalused teenida kõrget palka meestest kehvemad. Seda on kinnitanud ka 2018. aasta Statistikaameti Eesti Tööjõu Uuringu andmed, mis näitavad, et selleks, et saada Eestis samasugust palka, kui keskharidusega mees, peab Eesti naisel olema kõrgharidus.