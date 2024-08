KULTUURIBIIT | Näitleja Katariina Tamme playlist

Marianne ise kirjutab oma valitud lugude kohta järgmist: „Vahel tundub nagu me ei oleks loodud elama, aga sama saab öelda ka suremise kohta - me nagu ei oleks loodud selleks“. Nii kõneleb üks tegelane Marianne Kõrveri lavastuses „Surematud“. See playlist on rollercoaster nagu lavastusprotsesski – selles on tümpsu, hirmu eksistentsi ees, armuvalu ja helgust. Kes oskaks paremini kurbusest laulda kui Annie Lennox või tõmmata pidu käima lahedamalt kui Chrystal Waters? Mõned lood on mind kummitanud juba aastaid, mõne saatis sõber eile ja ütles, et ma mõtlen sinu peale.