RAAMATUBLOGI: Vastasseis vastasseisu otsa...

Jæger on osanud oma loos luua paeluvaid konflikte ja vastandusi. Rikas, kiuslik ja eakas vanakraamikaupmees näeb luulusid – musta riietatud kuju – aga eks ikka tuleb ette, kui põed paranoidset skisofreeniat ja kes sind usub. Siis toimub vana mehe lähikonnas tapatöö... Uus ja noor politseiülem, kes hindab eelkõige IT pädevust ning muu pole oluline... Peategelase, ülemkomissari Ole Viki suhted nii ühe kui teisega... Ehk siis vastasseis vastasseisu otsa.

Politseiperfekt nõjatus tagasi ja vaatas teda läbitungival pilgul, samal ajal mõistatuslikult naeratades: „Pea meeles, et osakonnas toimub põlvkondade vahetus. Minu tööstiil erineb eelkäija omast – ja see on täiesti loomulik, tema on vanem inimene oma viisidega, mina olen noor ja omadega. See tähendab muu hulgas ka seda, et minu lähimad kaastöötajad peavad olema võimelised valdama teatavat moodsat tehnoloogiat.“