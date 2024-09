FAKTIKONTROLL | Kas Madis Timpsonil on õigus, et üldmenetlustes on menetlusaeg viie aastaga ligi kaks korda pikenenud?

TSITAAT | 3. juulil esitas Madis Timpson Rahvusringhäälingu intervjuus Mirko Ojakivile ja Iida-Mai Einmaale väite: „Kui me võrdleme viie aasta taguse ajaga, siis üldmenetlustes keskmine menetlusaeg on pea kaks korda pikenenud. See on probleem.“