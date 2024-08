KUULA | Miks laseb Pavel Durov lapspornol, narkoturul ja relvamüügil Telegramis vohada?

24. augusti õhtul Pariisi maandudes vahistati üldsusele ootamatult Telegrami asutaja ja juht Pavel Durov. Kolmapäeva õhtul teatasid Pariisi prokurörid, et kuigi Durov hetkel vahi alla ei jää, on tema suhtes algatatud ametlik menetlus ning ta ei tohi riigist lahkuda. See on pakkunud kõneainet nii idas kui läänes.