EPL VENEETSIAS | Maria Callaseks kehastuv Angelina Jolie: Callase elus juhtus asju, millega mul on lihtne samastuda

„Ma pole kunagi karaoket laulnud,“ vastas Angelina Jolie naerdes Delfi küsimusele, milline on tema nn signatuur karaoke-laul. „Enne „Maria“ võtteid polnud ma üldse eriti laulnud, veel vähem seda avalikult teinud. Aga nüüd võiksin ehk juba karaoket proovida ja siis oleks mul neid laule päris mitu.“ „Need laulud“, millele Jolie oma vastuses vihjas, on ooperiaariad, sest eile Veneetsia filmifestivalil esilinastunud, võistlusprogrammis osalev Pablo Larraíni lavastatud „Maria“ räägib ooperidiiva Maria Callase elu viimastest päevadest. See on dramaatiline ja emotsionaalne linateos, mis ei avalda Larraíni sõnul austust mitte ainult silmapaistvale Maria Callasele, vaid ka ooperile üldse. „Leian, et ooperist on teenimatult vähe filme tehtud,“ kinnitas režissöör eilsel pressikonverentsil.