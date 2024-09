KOLUMN | Mart Pukk: Eestis on fosforiiti lausa lademes, äkki peaks seda maailma päästmise nimel kaevandama hakkama

Praegu maksab poolekilone pakk Rakvere pereviinereid ühes tuntud poeketis 3.39, kui see kahe aasta pärast maksab tublisti alla nelja euro, siis hinnatõus ei tundugi nii suur olevat. Palgad ju tõusevad, kuigi mitte nii kiiresti, kui praegu. Kaks aastat tagasi maksis pool kilo pakitud viinereid samas poes 1.59, hinnatõus seega meeletu. Kui hinnad samas tempos tõuseksid, siis tuleks kahe aasta pärast sama vorstipaki eest välja käia üle seitsme euro. Loodame, et nii ei lähe, aga lootus on teatavasti lollide lohutus.