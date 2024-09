SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: Venemaad tabas massiivne droonirünnak, Ukraina droonid jõudsid ka Moskvasse

Kuigi nime ja tausta ei avaldatud, hakkasid eksperdid kiiresti spekuleerima, et tegemist on juba kümme aastat töös olnud projekti Sapsani, ekspordinimega Hrim-2 ehk Kõu-2 eduka lõpuga.

Lühimaa raketisüsteemi Sapsan hakati arendama Dnipros, endise Dnipropetrovski konstruktoribüroos Pivdennes. Pivdennes olid vähemalt olemas nii vajalikud rakettide kosntrueerimise oskused kui ka samuti Dnipros asuvale Pivdenmašile ehk tuntuma nimega Južmašile ka tootmisvõimsused, kuigi ilmselt just nende võimsuste pärast on täiemahulise sõja alguses need objektid saanud mitu Vene raketi tabamust.