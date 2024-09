SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Ukraina korraldas nädalavahetusel droonirünnaku 16 Venemaa oblastis

Eelmises ülevaates kirjutasin Kiievi-vastasest raketi- ja droonirünnakust ning et selle käigus kaotas Ukraina armee oma tipp-piloodi ja koos temaga ka lennuki F-16. Sellise juhtumi põhjuste väljaselgitamine võtab aega, samas on sensatsiooninäljas lääne meedia piltlikult öeldes valmis haarama igast infokõrrest. Taas kasutas seda ära üks Ukraina raada liige, kes väitis meedias, et talle teadaolevate andmete kohaselt tulistas lennuki alla Ukraina õhukaitsekompleks Patriot.