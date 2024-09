Lauri Birkan: Lihula monument peaks suutma ära seletada kogu ajaloolise konteksti, mida ta sümboliseerib

Ehk võiks antud monumentki väljendada seda selgemalt ning kujutada ühe asemel hoopis kaht sõdurit, kumbki omas mundris, teineteise elu kallale kippumas, aga nii, et oleks üheselt arusaadav, et mõlemad on tegelikult eestlased?

See annaks monumendile täiesti uue mõtte. Mõtte, mida käsitleti ka näiteks filmides „Inimesed sõdrurisinelis“ ja „1944“ (tõsi, esimesel juhul oli selle kujutamine ajastule omaselt tugevasti balansist väljas). Fakt on aga see, et ühel hetkel sõdisid mõlemal pool Eesti piiri eesti poisid: ühed teadmisega, et kaitsesid kodumaad, teised aga tahtsid lihtsalt koju tagasi jõuda ning arvasid, et neid takistavad sakslased. Kui paljud eestlased selle käigus teineteise kuulide läbi hukkusid, võib vaid oletada.