JUHTKIRI | Tervishoius võiks lõppeda priiskav teenustega rahapõletamine

Hästi kirjeldab tervishoiuteenuse rahastamise raiskavat stiili ühe eaka patsiendi lugu. Hägusaks muutunud silmanägemine andis kahtlust, et silmas on kae. Ühes haiglas tehti protseduur, millega tuvastati, et tõesti on. Protseduur maksis maksumaksjale üle paarisaja euro. Kuna aga see haigla kaeoperatsioone ei tee, saadeti patsient teise.