JUHTKIRI | Reformierakond, aseesimees Kivimäe Hiina-himu tuleb hukka mõista

Öeldakse, et vahel on inimesel justkui kivi jala küljes. Läheb raskelt ja veab viltu. Paistab, et Reformierakonnal ja Eesti poliitikal laiemalt on jala küljes suisa Kivimägi. Täpsemalt siis riigikogu oravaparteilasest aseesimees Toomas Kivimägi.