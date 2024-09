The Guardiani andmetel lubas Suurbritannia tulistada nende tarnitud rakette (peamiselt Strom Shadow) sõjalistele sihtmärkidele Venemaal. Meediasse ilmunud info põhjal näib, et USA on põhimõttelise otsuse langetanud, kuid selle avaldamine võtab veel aega. Venemaa presidendi kõneisik tuli appi ja teatas, et USA on juba langetanud otsuse anda luba kasutada oma rakette rünnakutes Venemaa territooriumil.