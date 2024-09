Urmas Sõõrumaa: Eesti sporti viib edasi ainult ühiskondlik kokkulepe

Eesti sport on surutud riigi poolt kindlasse raami, mis on Eesti spordile lubamatult kitsas, et täita ühiskonna jaoks talle pandud ülesandeid: kindlustada rahva tervis, tuua tippspordi edulugudega meie maale kuulsust, au ning tähelepanu, mis aitab meid ülimalt tihedas riikidevahelises konkurentsis läbi lüüa. Eesti vajab ühiskondlikku kokkulepet, et sport ja rahvasport on tähtsad ning neid tuleb ergutamise kõrval olulisel määral rahaliselt toetada.