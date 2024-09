21 liidu vastulöök: valitsus, ära kehtesta ettevõtte tulumaksu. See mõjub hävitavalt

Ettevõtete tulumaksu kehtestamise kavatsus on Eesti majanduslikule võimekusele kahjulik, kutsume teid üles sellest plaanist loobuma.

Riiki toob raha juurde ainult kasvav majandus, seega on praegu kõige olulisem taastada Eesti majanduskasv. Ettevõtete tulumaksu kehtestamise mõju on vastupidine: välisinvesteeringute suurendamise asemel tooks see kapitali väljavoolu, kohalike ettevõtete edenemise asemel seisaku. Tarbetut bürokraatiat ja lisakulusid tekiks nii riigile kui ka ettevõtetele, Eesti majanduskeskkonna konkurentsivõime halveneks märgatavalt.