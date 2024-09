Bill Gates: lapsena nälga näinud teenivad teistest kümnendiku vähem ja satuvad tõenäolisemalt vaesusesse

Vahemikus 2000-2020 oli maailm tunnistajaks globaalsele tervishoiu buumile. Laste suremus langes 50 protsendi võrra. Kui 2000. aastal suri üle kümne miljoni lapse, siis nüüd on see arv alla viie miljoni.

Maailma kõige surmavamate nakkushaiguste levimus langes samuti poole võrra. See, et edasiminek toimus just piirkondades, kus haiguspuhangute koormus oli kõrgeim, on parim osa. Kõige rohkem arengut nägime Sahara-taguses piirkonnas Aafrikas ja Lõuna-Aasias.