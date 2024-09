ARVUSTUS | Kui laval saavad kokku eestlane, lätlane, venelane ja AI, siis sünnib sellest „Cosmopolitan“

Kas te seda anekdooti teate – eestlane, lätlane ja venelane saavad kokku? Nojah, see on pigem vana nali. Kui aga panna kokku eestlane, lätlane, venelane ja tehisaru, kas teate, mis siis saab? Siis sünnib Ugalas Ott Kiluski ja Andres Noormetsa ühistööna lavastus „Cosmopolitan“. Koostöös Valmiera teatriga loodud lavastus on osa Euroopa 2024. a kultuuripealinna Tartu põhiprogrammist ning oli ühtlasi Ugala 105. hooaja mõnus avapauk, pidustuste ajal oli teatrimaja täis kakskeelset suminat kui mesilastaru.