RETSEPTID | Toidud, mida lapsed päriselt söövad

Toidublogija, -fotograaf ja -stilist, paljude kokaraamatute autor ning kolme lapse ema Tuuli Mathisen

Üldiselt on minu laste söömine mulle parajalt peavalu põhjustanud. Kolme lapse peale on kõigil mingil ajal mingid kiiksud ja pretensioonid olnud. Ise olen neile kogu aeg väga laia valikut maitseid ja toite pakkunud, samal ajal püüdes neid mitte sundida, et ma neile traumat ei tekitaks.

Õnnelikud on need vanemad, kelle lapsed on altid uusi maitseid proovima. Tuuli Mathisen

Tean, et mingis vanuses – ja minu kogemuse järgi lasteaiaeas – kipub lastes tekkima väga tugev konservatiivsus: eelistatakse tuttavaid ja turvalisi maitseid ning uute maitsetega ollakse väga ettevaatlik. Kindlasti on erandeid ja õnnelikud on need vanemad, kelle lapsed on altid uusi maitseid proovima.

Uudishimu uute maitsete vastu tekkis minu lastel uuesti teismeliseeas ja nüüd on nad pigem uhked, et on palju eri maade kööke ja maitseid läbi proovinud. Ja julgevad proovida – või pigem isegi otsivad – uusi maitseid, mida maitsenäsadesse talletada.

Kui aga rääkida meie pere nüüd juba päris suurte laste lemmikutest läbi aja, siis paraku annab tunda see, et tööga seotult ja ka lihtsalt uudishimust olen ise olnud suur katsetaja. Eriti peale toidublogi ja retseptiloomega tegelema hakkamist on toitude valik olnud kodus väga mitmekesine. Seetõttu on meie peres tekkinud huvitav nähtus: lapsed on õnnelikud pigem siis, kui saavad mingit tuttavat ja vana lemmiktoitu.

Meie peres on tekkinud huvitav nähtus: lapsed on õnnelikud pigem siis, kui saavad mingit tuttavat ja vana lemmiktoitu. Tuuli Mathisen

Üks läbi aegade lemmiktoite on ise keedetud borš, mida lapsed punaseks supiks kutsusid. Borši valmistasin üsna teadlikult ja sageli, sest muidu mitte kõige suuremad köögiviljasõbrad sõid ohtralt eri köögivilju sisaldavat borši suurima heameelega.