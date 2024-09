FOTOD | Allee galeriis avati Rene Kari uute maalide näitus

Rene Kari maalinäituse „Ahvatlev geomeetria“ kuraator on Harry Liivrand. Näitus esitleb kunstniku uusi, millega liituvad mõned eelmise aastal loodud teosed ning üks teos aastast 2018. Liites kokku geomeetrilise abstraktsionismi, erootilise maastikumaali ja sürrealismi kogemuse, on Rene Kari sünteesinud talle ainuomase modernistliku käekirja, mis muudab ta unikaalseks ka rahvusvahelises ulatuses. Väljas on ka uute fotodega täienenud kuulsa kehakunstilise projekti „Miami Beach“ väljapanek. Näitus kestab 9. oktoobrini.