Siim Kabrits: Öördi raba taastamisel hukkus elujõuline mets. Ja edasi?

Siht ja suund on selge, kuid mitte see, kuidas seatud eesmärkideni jõuda. Esimene suur dilemma peitub turbaalade käsitlusviisi muutuses – kui rabad on aastasadu olnud materiaalse ressursi allikaks, siis lähitulevikus muutuvad need süsiniku sidumise ressursiks. See olemuslik nihe, mis küll juba poliitikatesse sisse kirjutatud, tähendab küll võitu keskkonnaeesmärkides, kuid toob kaasa sotsiaalmajandusliku riive. Lihtsustatult on küsimus selles, milline tasakaal leitakse looduse ja inimese huvide vahel.