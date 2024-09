Kõik see ei näi olevat seotud mitte otseselt USA presidendi valimistega, vaid Ukrainal on tekkimas võimalus võtta strateegiline initsiatiiv enda kätte.

Ukraina presidendil on New Yorgis olnud väga palju kohtumisi oluliste riigipeadega, kelle hulgast võib esile tõsta India peaministri ja Jaapani peaministri. Kokkuvõttes on nende kohtumiste puhul oluline, et Ukraina suhteliinid suurte Aasia ja Ameerika riikidega arenevad. See loob terava kontrasti Venemaa presidendi ja tema lähikondlaste visiitidega ning kinnitab visuaalset muljet Venemaa isolatsioonist.