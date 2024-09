ARVUSTUS | Kogu maailm kõigub justkui noateral. „Emalõvi“ dramaatiline lõpplahendus on peenelt välja mängitud

On teemasid, millest kogu aeg räägitakse, aga vist mitte kunagi küllalt. Praegu on üks selliseid teemasid vaimne tervis. Eriti noorte, aga tegelikult kõigi inimeste, eestlaste vaimne tervis. Me ei saa loota, et Eesti riigi käekäik paraneb, kui meie inimeste käekäik seda ei tee. Ja heaks eluks on vaja rohkemat kui ainult majanduslikku kindlust (kuigi selle tähtsust ei tohi alahinnata) – on vaja häid suhteid, kuulamist, mõistmist… Ühesõnaga, armastust.