SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Venemaa tuumaheidutus sai tagasilöögi. Ballistilise raketi katsetus kukkus läbi

Ometi pole see asjaolu seganud Venemaal teha avaldusi stiilis, et need raketid on n-ö lahinguvalves ja võivad vajaduse korral kiirelt välja lennata. Kui Sarmati eellase R-36 Vojevoda puhul oli enne lahinguvalvesse panekut eelnenud Tõzenhauzeni sõnul kümme edukat raketi šahtist väljalaskmist, siis Sarmati puhul olevat see näitaja null. Päriselus tähendab see aga seda, et nende rakettide lahinguolukorras kasutamine võib lõppeda väga suure tõenäosusega nende tuumalõhkepeade plahvatamisega Venemaa territooriumil. Pole vist vaja eriti lahti kirjutada, missugust hävingut see Venemaal põhjustaks.