RAAMATUBLOGI: Feministlik, aga laiem (krimi)lugu lähiminevikust, mil naisi ei võetud tõsiselt, kuigi nad olid tegijad

„Komblusbüroo“, tuleb tunnistada, on täiega feministlik romaan, aga laiemale lugejaskonnale, ka meestele. Et kuidas asja olid. Piinlik, ent nii oli. Isegi naistel oli õõvastav vaadata, kuidas kaks neidist omavahel suudlevad, sest samasooliste armastus oli toona tabu.

On aasta 1944. Algab Normandia dessant ja teise ilmasõja lõppvaatus. Rootsi on samal ajal neutraalne, aga aga sakslaste meelevallas. Et pealt kullakarvaline, seest siiru-viiruline. Samas käib toonane poliitika raamatust läbi vaid riivamisi.

Mõnes suuremas linnas kaasatakse õrnemat sugu politseitöösse – küll on vaja tegeleda lastega ja naistega ehk teemadega, millega mehed eriti hakkama ei saa. Ainult et neidised ja daamid pole piisavalt tugevad ega targad, et täieõiguslikeks politseinikeks saada, arvati. Nii klassifitseeriti neid kui politseiõdesid, tähendagu see, mida iganes. Igatahes maakohtades ja saartel on nad naerualused – et mis mõttes naispolitseinikud... Miski järjekordne Stockholmi totter kiiks.