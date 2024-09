RAAMATUBLOGI: Tête-bêche. Ehk siis pea ja saba

Romaani stiili väljendatakse Prantsuse keeles – tête-bêche. Ehk siis pea ja saba, mis on teineteise vastas. Muide, poos 69 on samuti tête-bêche, aga see ei puutu asjasse.

Sinine pool: 1880. aastate Inglismaa. Kõledale Ray saarele Essexi ranna lähedal kutsutakse Londonist idealistlik noor arst Simeon Lee, et ta hoolitseks oma onupoja pastor Oliver Hawesi eest. Saare ainukeses hoones, Liivakella majas elav pastor Hawes usub, et teda on mürgitatud, ja näitab näpuga oma vennanaise Florence’i poole. Florence tunnistati nõdrameelseks, kui ta oli armukadedas raevus Oliveri venna tapnud, ja teda hoitakse nüüd Oliveri raamatukoguga külgnevas klaasist seintega korteris. Ning saladus, kuidas ta sinna sattus, on kirjas Oliveri tête-bêche päevikus, mille üks pool räägib teisest väga erinevat lugu.