Tallinn Pariisi ja Minskina, Pärispea mets postapokalüptilise maailmana. Millised Eesti võttekohad välismaa filmitegijaid köidavad?

Ulatuslikest kärbetest pääsevad vaid vähesed kultuurivaldkonnad ja fondid, nendest üks on filmide tagasimaksefond (ingl cash rebate), mille eesmärk on meelitada siia rahvusvahelisi filmiprojekte. Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp ütleb, et rahvusvahelised projektid on Eesti filmivaldkonnale mõjunud väga hästi. Kohalikud saavad võimaluse töötada mastaapsete teostega ja õppida parimatelt tegijatelt. Sepp märgib lisaks, et välismaiste filmide tootmine on toonud kaasa välisinvesteeringuid kohalikku majandusse ja suurendanud Eesti rahvusvahelist tuntust.