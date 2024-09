„Milline ülesanne on sulle jõukohane?“ kõlab küsimus Telegrami vestluses. „Süüdata Ukraina sõjamasin? Põletada maha veoauto, mis veab sõjatehnikat? Tappa fašist Baltikumi territooriumil?“ Need on vaid mõned näited ülesannetest, mida värbajad potentsiaalsetele kaastöötajatele pakuvad.