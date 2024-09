Kristjan Novitski: riik, lase ettevõtetel inimesed tervena hoida ja hoiadki tervishoius kokku

Olukorras, mil tervishoius on oodata 2025. aastaks üle 200 miljoni eelarve puudujääki, erameditsiin on paljudele kättesaamatu (ehk liiga kallis), ravijärjekorrad on endiselt pikad ning arstide järelkasv ei pruugi Eestisse püsima jääda, on nõutu vaadata, et tervishoius räägitakse vaid tagajärgedega tegelemisest. Vaja on rääkida terviseprobleemide ennetusest ja võimalikest ärahoidmistest - siis on ka koormus tervishoiule väiksem. Siin on oma roll inimesel endal ja riigil, kuid positiivne jokker võib olla tegelikult ettevõte ehk tööandja, kui riik seda vaid rohkem lubaks.