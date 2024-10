Mait Agu nimelise preemia pälvisid Maarja Tosin ja Mart Kangro

Mart Kangro puhul tõi komisjon esile, et ta on üks tuntumaid Eesti koreograafe väljaspool Eestist ja ta on Eesti kaasaegse tantsukunsti järjepidev edendaja juba 30 aastat. Kangro oli Mait Agu õpilane ning jagab ta enda teadmisi ja kogemusi ka etenduskunstidega tegelevatele tudengitele.

Preemia mõte on hoida elus Mait Agu mälestust ning toetada selle kaudu andekaid tudengeid ja tunnustada kogenud tantsuloojaid, kes on silma paistnud loomingulise või teoreetilise tööga, olnud edukas ja aktiivne õppetöös või laiemalt tantsukunsti väljal. Täna, 1. oktoobril on koreograaf Mait Agu (1951-1998) sünniaastapäev.

Mart Kangro lõpetas Tallinna Pedagoogikaülikooli (praegune Tallinna Ülikool) 1996. aastal. Kangro mitmekülgsust iseloomustab ta lai ampluaa - ta on olnud ka RO Estonia balletiartist, loonud koreograafiaid ka laevade varieteeprogrammidele. Tuntuse ja tunnustuse on ta saanud eelkõige alguses premeeritud soololavastustega, hiljem koostööprojektides Epneri ja Ulfsakiga. Lavastust „Start. Based on a True Story“ (2001) mängiti üle 50 korra ning see valiti Londonis rahvusvahelise konkursi „Aerowaves“ raames 260 lavastuse seast 10 finalisti hulka. Lisaks pälvis see Grand Prix’ „Lignes de Corps“ festivalil Valancienne’is Prantsusmaal. Mart Kangro lavastusi on esitatud kahekümnes riigis nii Euroopas kui ka USAs. Mart Kangro on ka hinnatud pedagoog, töötades igapäevaselt EMTA Lavakunstikoolis näitlejatudengitega. Nendega koostöös on valminud ka mitmed lavastused, kus suur rõhk on tudengite loomingul, enda ja ümbritseva mõtestamisel. Mart Kangro keskendub oma töös inimkeha ning liigutuse tähendustele ja tähenduslikkusele teatris kui semiootilises aegruumis. Õpetamise kaudu annab Kangro edasi enda teadmisi ja loob kogenud tantsija ja loojana sideme praeguse põlvkonnaga.