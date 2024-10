Tartu Uue Teatri kevadlavastus on „TAPTY1985. Laskumine orgu“

Pärast eksirännakuid on Uus Teater jõudnud kümne aasta järel vabaõhulavastusega tagasi kodulinna Tartusse. Eelmine oli „Odysseia“ ning see esietendus 2015. Uuslavastuse keskmes on aasta 1985, kui samas linnas elasid Madis Kõiv, Hando Runnel, Vaino Vahing, Juri Lotman, Kaarel Ird, Heldur Jõgioja, Uku Masing, Jaan Kaplinski, Jaan Tooming ja Üllar Jörberg. Lahkujad olid juba lahkunud, kohale olid jäänud tõelised tartlased. Toimusid maiparaadid ja levimuusikapäevad. Raha ei olnud, aga aega oli kõigil. Seda aega on nimetatud ka stagnatsiooniajaks, ehkki nüüd paistab see kuidagi helgem ja legendaarsem.Mis tunne oli elada ajal, kui kuldsed kuuekümnendad ja seksikad seitsmekümnendad olid läbi saanud, jäänud oli vaid tolm jõeorus ning kartus, et parimad aastad ei tule enam kunagi tagasi. Aga mis tunne on elada nüüd, kui sellest on möödunud juba 40 aastat ning see kõik on juba suurem kui legend. Siit vaadates tundub, et me ei seisa mitte suurvaimude õlgadel, vaid jalutame nende varjus hämarduvas pargis ning ainus võimalus ise kasvada on sellest pargist lahkuda või see maha raiuda.