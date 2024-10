Andre Hanimägi: Keskerakonna fraktsioonist on peale Tšaplõgini kõik võõrleegionärid või reeturid

Keskerakondlane Lauri Laats on viimasel ajal sotsiaaldemokraate oma kirjatükkides eriliselt meeles pidanud. See on ka mõistetav, sest just sotsiaaldemokraadid on võtnud üle Keskerakonna positsiooni Eesti poliitmaastikul seismaks sotsiaalsema ja sidusama ühiskonna ning vasaktsentristiku vaate eest.