KUULA | Kohtulood: kuidas saada kohtunikuks?

Kohtunikuks saamiseks on mitmeid viise: kui oled jurist magistri kraadiga, 5 aastat kogemust juristina või kolm aastat kohtujuristi tööstaaži ja tuleb teha eksam. Teine variant on lasta oma varasem töökogemus arvesse võtta, et pääseda eksamist.

„Eksami tegemine on mitu kuud intensiivset õppimist. Eksam ise oli kaheosaline: 5 tundi tuli kirjalikult lahendada ühte konkreetset kaasust ja sellele lisaks teha suuline eksam. Paras kadalipp see oli ja mul on hea meel, et see sai tehtud. Kuid kindlasti oli see väga kasulik, sest süvitsi kogu kohtunikueksami materjali läbi töötamine aitas paremini mõista selle töö olemust,“ mainib Piirisild.

„Minu eelnev kogemus – akadeemiline töö, töö ministeeriumis, samuti advokaadikogemus – andis võimaluse kohtunikutööga tegelemiseks. Kuid kindlasti on vajaka jäämisi ka minul, nagu ka teistel. Aga eks mind aitaski see, et olin varasema tööelu jooksul ka kohtu teemadega süvitsi tegelenud,“ räägib Kärner.

