TLÜ teadlased: Eesti tegi õigesti, kui hääletas Palestiina poolt. See aitab ka Eestil pikas plaanis paremini ellu jääda

Eesti välispoliitika peaks otsusekindlalt pooldama reeglipõhist maailmakorda, kuigi see praktikas alati ei väljendu. Üldjuhul ei aja me oma joont, vaid järgime meelsamini liitlasi, eriti Ameerika Ühendriike. Hiljutine ÜRO peaassamblee hääletus on aga tunnistus sellest, et Eesti on oma põhimõtteid rakendanud.