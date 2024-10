„Kannan endaga kogu aeg paberinuga kaasas juhuks kui mind mobiliseerima tullakse.“ Kuidas elavad Venemaa suurlinnad sõja ajal?

Esmapilgul pole Venemaa suurtes linnades sõja tõttu palju muutunud. Moskvas Kremli müüri ääres või Peterburi Talvepalee ees liiguvad endiselt turistide massid. Jah, osa välismaa kaubamärkidest on Venemaalt lahkunud ning Kreml on neid proovinud millegagi asendada, aga üldiselt poed ja kohvikud töötavad ja rahvast on palju. Sõjale viitavad märgid linnapildis on eelkõige osa valitsushoonete peale pandud Z-tähed ning värbamisreklaamid, mis lubavad rohkelt raha neile, kes sõtta lähevad. Ent üldiselt saab Venemaa suurtes linnades elada nii, et sõda ei märkagi.