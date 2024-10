USA PÄEVIK | Ühendriikides tulevad vihkamispõhised valimised

Valimisteni on jäänud 29 päeva. Donald Trump on suutnud oma imagot keskaegsest kondiväänajast kui mitte raputada, siis veidigi väänata. Milline on selle mõju valimistulemustele? Ilmselt minimaalne, sest ameeriklased valivad selle kandidaadi poolt, keda nad vähem vihkavad.