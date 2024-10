SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: Ukraina lasi alla haruldase Vene drooni Jahimees

Ukrainas lasti alla üks kolmest Venemaal valmistatud droonist Jahimees. Venemaa eelarve on ülioptimistlik. Ukrainlased on uhked oma rahvuse üle ja vastu territooriumide kaotamise hinnaga Venemaaga rahu sõlmimisele.

DeepState’i andmetel on viimaste päevade jooksul Vene vägedel olnud teatud edasiminekuid lausa viie linna ja asula, kaasaarvatud Toretski läheduses. Samuti on edasinimekuid Siverski ja Pokrovski suunal, kuid tegemist on pigem väikese taktikalise edenemisega. Samal ajal hävitasid aga ukraina väed Storm Shadow ja GMLRS rakettidega kolm vene vägede juhtimiskeskust.