RAAMATUBLOGI: Kui ma kõnniksin surmavarju orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga... Venemaa ei muutu

Nüüd... Üha vähemaks jääb neid, kes mäletavad elu „õndsal sotsialismiajal“ ning loevad Sharansky meenutusi vangilaagritest kui reaalsust. Huvitav, kas kapitalismis kasvanud põlvkond üleüldse mõistab, et nii oli päriselt, ja ka on, kui vaadata, mis Venemaal praegu sünnib – Mihhail Hodorkovski, Aleksei Navalnõi ja kümned meile tundmatud dissidendid, kes on lukustatud trellide taha. On asju, mis ajas ei muutu...