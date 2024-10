KÕIK TERRORISTID | Iseteeninduskassades hanitamine pole veel midagi selle kõrval, mis ootab lennureisijaid

Olen väga nõus, et kui poeskäijat peetakse vargaks, on see muidugi alandav. Kui poekülastajat jälgitakse kui potentsiaalset varast, siis see tõesti ongi vastik. Eriti seetõttu, et kogu ühiskond toimib ju eelkõige usaldusel – kui me peaks igal sammul kartma, et keegi noa selga lööb, mil viisil me üldse elada saaks?