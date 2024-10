Kristel Aaslaid ei tee enam nalja, mis esimesena pähe kargab

Kristel tunnistab, et osalt on selline vabakutselise elu ja korraga mitme projektiga tegelemine mõnus. „Vahepeal on tunne, et teeks natuke nagu Tarzani hüpet ja sa pole kunagi kindel, kas tuleb järgmine köis või mitte. Vahepeal on viis köit käes ja kõik natuke raskesti hoomatav. Aga mu isa ütles alati: „Rauad tuleb kogu aeg tules hoida.“ See on õige. Ja teinekord hoiadki rauda tules ja vaatad segaduses ringi, kus on ülejäänud.“