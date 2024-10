Tudeng: tulemusstipendiumi kärpimisega anname tudengitele signaali, et „nad saavad ise hakkama, neil pole lisaraha vaja“

Tulemusstipendium on mitmete tudengite jaoks täiendav lisatasu enda teadmiste ja pingutuste eest, vaatamata stipendiumi väikesele suurusele. Need „õnnetut“ 100 eurot tõesti ei pruugi anda nii palju motivatsiooni õpingutesse panustamiseks, kuid see on ikkagi raha, millest on tudengitele kasu.