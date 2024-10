Andres Kaarmann: väiksemate omavalitsuste koolide saatus on vähesema kogemusega õpetajad. See ei ole õiglane

Hariduslepe ega selle raames kehtestatav õpetajate karjäärimudel ei lahenda Eesti haridussüsteemi põhilisi väljakutseid. Pigem vastupidi, sest üleriigiline ja ühetaoline karjäärimudel vähendab koolijuhi autonoomiat ja paindlikkust ning kasvatab märkimisväärselt bürokraatiat. Bürokraatia kasv tähendab, et tähelepanu liigub senisest rohkem riiklike reeglite järgmisele, täitmisele ja järelevalvele. See omakorda tähendab, et kasvavad tegevused ja kulud, mis ei ole otseselt seotud õpetajatele kõige olulisemaga – tööga lastega.